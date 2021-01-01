الحوثي: نحن جزء من معادلة "الحرب الإقليميةً" التي أعلنها نصر الله

صنعاء /سما/

قال زعيم حركة "أنصار الله" اليمنية، عبد الملك الحوثي، في كلمة له اليوم بمناسبة عيد المولد النبوي، إن الشعب اليمني "يحتفل بالمناسبة تصدياً لكل المحاولات الشيطانية لفصل شعوبنا عن الرسول الأكرم".

وأكد الحوثي في كلمته، التي بُثّت مباشرة عبر الشاشات، على "الثبات على الموقف المبدئي تجاه قضايا الأمة، وفي مقدمتها الوقوف إلى جانب شعب فلسطين".

كما شدد زعيم حركة "أنصار الله" على أن حركته "جزء من المعادلة التي أعلنها السيد حسن نصر الله، بأنَّ الخطر على القدس يعني حرباً إقليميةً"، وأضاف "نتضامن مع كل أبناء أمتنا المظلومين ونعتز بأخوتنا الإسلامية مع أحرار الأمة ومحور الجهاد والمقاومة".

وعلى الصعيد الداخلي، شدَّد الحوثي على وجوب "مواصلة الجهاد حتى رفع الحصار، وإنهاء العدوان والاحتلال، ومعالجة ملفات الحرب"، وتابع "أدعو شعبنا العزيز إلى مواصلة الجهود في التصدي للعدوان الأميركي السعودي الغاشم.. العمل على تحقيق الحرية والاستقلال جهاد مقدس في سبيل الله ولن يخضع للمساومة أبداً".

ومنذ صباح اليوم، توافدت حشودٌ كبيرةٌ من محافظة صنعاء إلى ميدان السبعين، للمشاركة في إحياء الفعالية المركزية للاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف. وتقاطرت الحشود إلى ساحة ميدان السبعين وعشرات الساحات في 14 محافظة يمنية أخرى، حاملين اللوحات والشعارات الخاصة بهذه المناسبة.

واضطرت اللجان المنظِمة إلى فتح ساحات الاحتفال قبل الوقت المحدد بسبب التوافد الكبير إلى الساحات في مختلف المحافظات، وذلك بعد استكمال الاستعدادات في تلك الميادين.