وفد طبي قطري يصل مستشفى القدس في غزة

غزة /سما/

استقبل مستشفى القدس، التابعة لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم الإثنين، وفدًا طبيًا قطريًا متخصصًا في جراحة وزراعة القوقعة السمعية، لإجراء نحو 60 عملية جراحية لأطفال صم في قطاع غزة.

ويضم الوفد القطري كلًا من رئيس برنامج زراعة القوقعة القطري الدكتور عبد السلام القحطاني، ورئيس قسم السمع والتوازن بمدينة حمد الطبية بقطر الدكتور خالد عبد الهادي، واستشاري جراحة الأذن الدكتور علي السعدي، وكان في استقبالهم الدكتور المدير التنفيذي للجمعية في المحافظات الجنوبية بشار مراد.

ومن المقرر، أنّ يجري الوفد الطبي العمليات المذكورة، بمشاركة فريق طبي محلي، مختص بالأنف والأذن والحنجرة والتخدير والعمليات الجراحية، ولاحقًا سيتم تأهيل هؤلاء الأطفال في مستشفى سمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني للتأهيل والأطراف الصناعية بمدينة غزة.

قال رئيس الفريق الطبي القطري خالد عبد الهادي: إنّ "هذا التعاون بين كلًا من الهلال الأحمر الفلسطيني، والهلال الأحمر القطري، ومؤسسة حمد الطبية في قطر، وبرنامج زراعة القوقعة القطري، ليس الأول من نوعه حيث تم إجراء 185 عملية سابقة، لأطفال يعانون من إعاقات سمعية، وأصبحوا الآن يتمتعون بالقدرة على السمع والتكلم، ومن المقرر أن يصل عدد الأطفال المستفيدين لنحو 245 طفلًا خلال هذه المرحلة".

بدوره، قال وحيد قديح، المدير الطبي لمستشفى القدس: " قمنا بتجهيز غرف خاصة لإجراء العمليات الجراحية، وتوفير قسم كامل لمبيت المرضى ضمن إجراءات مشددة في ظل وجود فيروس كورونا، حيث تهدف هذه الخدمة النوعية التي يقدمها الفريق الطبي القطري الفلسطيني إلى رفع المعاناة عن الأطفال الذين يعانون من فقدان السمع، ودمجهم في المجتمع وإعادة الأمل لهم ولذويهم.