بلدية غزة تُعلن نتائج مسابقة تصميم نصب تذكاري لدوار "دولة"

غزة /سما/

أعلنت بلدية غزة، اليوم الإثنين، نتائج مسابقة تصميم وتنفيذ تصميم نصب تذكاري لدوار "دولة" في حي الزيتون جنوب شرق المدينة، لتوثيق ماضي وحاضر المدينة من خلال عمل فني يتناسب مع المكانة التاريخية للمدينة.

جاء ذلك خلال حفل عقد في قاعة المجلس البلدي بمقر البلدية الرئيس وسط غزة، حضره رئيس البلدية يحيى السراج، وعضو المجلس البلدي بدر صبرة، واللجنة المسؤولة عن تقييم الأعمال، والمشاركين الفائزين في المسابقة.

وأعرب السراج، عن اعتزاز البلدية وفخرها بحجم المشاركات في المسابقة ونوعيتها والتي تؤكد اهتمام أبناء مدينة غزة من مهندسين وفنانين بالمشاركة في عملية الارتقاء وتطوير المدينة، معتبرًا أن المشاركة بحد ذاتها انجاز وفوز معنوي.

وأكّد على استعداد البلدية لاستقبال أي أفكار مميزة يمكن تطبيقها عمليًا على أرض الواقع، لافتًا إلى أنّ البلدية أخذت على عاتقها دعم شريحة الشباب ورعاية أفكارهم الإبداعية، واحتضان المواهب، إلى جانب تعزيز وعي المواطن بالقضايا المجتمعية.

وأوضح أنّ الهدف من إنشاء هذا النصب هو تعزيز وتطوير المشهد البصري للمدينة بما يعبر عن هويتها من خلال إضافة معالم فنية جميلة تعبر عن مناطق المدينة المختلفة.

من جانبه، أثنى عضو لجنة تقييم الأعمال أحمد الأسطل، على سياسة البلدية في إشراك المجتمع في تصميم مدينته وهويتها الحضارية.

من ناحيته، أكد الفنان التشكيلي غانم الدن، على أهمية استخدام الأعمال الفنية في تعزيز المشهد الثقافي في مدينة غزة، مشيرًا إلى حساسية الدور الذي اضطلعت به اللجنة في تقييم التصاميم المشاركة.

من جانبهم، شكر الفائزون البلدية على إتاحة الفرصة أمامهم لإبراز مواهبهم وإبداعاتهم واحتضانهم، مؤكدين أن الأفكار جاءت انطلاقًا من مبدأ تعزيز هوية المدينة والمشهد الجمالي فيه، مع مراعاة طبيعة الموقع والهوية الفلسطينية وتاريخ الحي.

وأعلنت عن التصاميم الأربعة المميزة التي اختارتها لجنة التقييم للجمهور على صفحة الفيس بوك لإتاحة المجال للجمهور للمشاركة في عملية اختيار التصميم الفائز قبل الإعلان عن نتائج المسابقة بشكل نهائي.

وفي نهاية الحفل، أعلن حسين عودة نتائج المسابقة، حيث فاز في المركز الأول الشاب محمد التتري، فيما حصل أنس حمدان وأحمد عون على المركز الثاني، كما حصلت مي علي ولينا المصري على المركز الثالث.

وكرم رئيس البلدية كافة المشاركين في المسابقة، بتسليمهم الجوائز المادية والعينية، شاكرًا إياهم على مشاركتهم في هذه المسابقة، مؤكدا أن كافة الأعمال المشاركة مميزة وتستحق الفوز.

يذكر البلدية، أطلقت مسابقة تصميم نصب تذكاري لدوار "دولة"، للفنانين والمهندسين وطلبة الجامعات في قطاع غزة بداية شهر مارس/ آذار، لدعم الشباب وتوجيه إبداعاتهم ومواهبهم نحو تعزيز الوعي تجاه مدينتهم.