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الاتحاد الأوروبيّ: لا محادثات في بروكسل الخميس مع إيران

الإثنين 18 أكتوبر 2021 06:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاتحاد الأوروبيّ: لا محادثات في بروكسل الخميس مع إيران



بروكسل /سما/ أ ف ب

أفاد الاتحاد الأوروبيّ، اليوم الإثنين، بأنه من غير المرتقب عقد أي لقاء مع الإيرانيين، الخميس المقبل في بروكسل حول استئناف المحادثات بشأن الملف النووي.

ونقلت وكالة "فرانس برس" للأنباء عن الناطقة باسم وزير خارجية الاتحاد الأوروبي، نبيلة مصرالي، اليوم الإثنين، قولها، إنّه "لن يكون هناك لقاء الخميس".

وأضافت مصرالي: "في هذه المرحلة لا يمكننا تأكيد إن كان سيُعقد اجتماع أو متى".

ويأتي التوضيح الصادر عن مكتب جوزيب بوريل، بعد إعلان وزارة الخارجية الإيرانية، أن المفاوض الإيراني في الملف النووي، علي باقري سيتوجه الخميس، إلى بروكسل لبحث "مواضيع لم يتم حلها" بعد لقاءات المفاوض الأوروبي أنريكي مورا في طهران الأسبوع الماضي.

وكان بوريل قد قال صباح اليوم، قبيل اجتماع مع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ: "الأمور تتحسن، آمل في أن تعقد لقاءات تحضيرية في بروكسل في الأيام المقبلة، لكني لست أكيدا من ذلك".

وقال مسؤول أوروبي إن "الإيرانيين ما زالوا غير مستعدين لاستئناف محادثات فيينا" مضيفا: "والهدف هو أن تستأنف في أسرع وقت ممكن".

وأضاف أن الإيرانيين "يريدون توضيحات حول النص المطروح على الطاولة (في فيينا) واتصالات ثنائية مع بعض الدول الموقعة".

وفي نيسان/ أبريل الماضي، بدأت مفاوضات في فيينا حول المشروع النووي الإيراني، بين إيران من جهة وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين وألمانيا من جهة ثانية؛ ولا تزال هذه الدول أعضاء في اتفاق عام 2015 الذي يعرف رسميا بـ"خطة العمل الشاملة المشتركة". وشاركت الولايات المتحدة بشكل غير مباشر في المفاوضات الهادفة إلى إعادة إحياء الاتفاق.

وجاءت تصريحات مصرالي اليوم، بعد أن صرح النائب الإيرانيّ أحمد علي رضا بيجي، الذي حضر الاجتماع المغلق لمجلس الشورى أمس الأحد، لوكالة "فارس" للأنباء، بأن "وزير الخارجية، حسين أمير عبد اللهيان، قال إن المحادثات مع مجموعة 4+1 ستبدأ الخميس في بروكسل".

ويشير تصرح الوزير الإيراني إلى أربع من الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة (فرنسا وبريطانيا وروسيا والصين)، إضافة إلى ألمانيا.

وأكد نائب إيراني، يوم أمس، آخر استئناف المفاوضات المتوقفة منذ حزيران/ يونيو "هذا الأسبوع".

وقال النائب بهروز محبي نجم آبادي، في تغريدة على تويتر، أمس: "تلقى الجميع رسالة واضحة وجادة. الحكومة (الإيرانية) ستبدأ المحادثات هذا الأسبوع على أساس قانون خطة العمل الإستراتيجية لرفع لعقوبات وحماية مصالح الشعب الإيراني".

#الاتحاد الاوروبي #ايران #الاتفاق النووي #البرنامج النووي الإيراني

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