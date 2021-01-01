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البرغوثي: حملات قطف الزيتون التطوعية عمل وطني ومقاومة شعبية في وجه الاستيطان

الإثنين 18 أكتوبر 2021 06:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
البرغوثي: حملات قطف الزيتون التطوعية عمل وطني ومقاومة شعبية في وجه الاستيطان



رام الله /سما/

قال الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية د. مصطفى البرغوثي إن حملات قطف الزيتون التي تجري في المناطق المحاذية للمستعمرات الاستيطانية، هي عمل وطني بامتياز، وشكل فعال من المقاومة الشعبية لتعزيز صمود المزارعين وحماية أراضيهم من التوسع الاستيطاني.

وعبر البرغوثي عن تقديره لكافة المتطوعين المشاركين بما في ذلك عدد كبير من المتطوعين الدوليين المناصرين لحق الشعب الفلسطيني و الرافضين لإجراءات الاحتلال ضده.

وأكد البرغوثي أن فلسطين ستشهد العديد من الأيام التطوعية في الأيام القادمة في مختلف المناطق المتضررة من جدار الفصل العنصري و الاعتداءات الاستيطانية.

ونظمت شبكة المنظمات الأهلية بالتعاون مع تجمع عايدا للمؤسسات الدولية، وجمعيتي الإغاثة الزراعية، والإغاثة الطبية، يومًا تطوعياً لقطف الزيتون في الأراضي المهددة بالاستيطان في سكاكا وياسوف في محافظة سلفيت،

#حركة المبادرة الوطنية #مصطفى البرغوثي

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