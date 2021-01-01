  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

النائب خليل عطية يطالب بدعم صمود أهل القدس

الإثنين 18 أكتوبر 2021 06:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
النائب خليل عطية يطالب بدعم صمود أهل القدس



القاهرة /سما/

طالب النائب خليل عطية من البرلمان العربي، الإثنين، دعم صمود الاهل في القدس الذين يتعرضون لابشع هجمة من الاحتلال الإسرائيلي.

وقال عطية: "تتعرض مدينة القدس واهلها لابشع هجمة صهيونية بهدف تهويد المدينة وتهجير اهلها من خلال منعهم من اي بناء او الحصول على تراخيص بناء وخاصة في احياء سلوان والشيخ جراح وصورباهر وبيت حنينا وشعفاط".

وأكد خلال اجتماع البرلمان العربي في القاهرة اهمية دور البرلمانيين العرب في فضح وتعرية سياسة الاحتلال بحق اهلنا في القدس والتي تؤكد انه دولة فصل عنصري.

وقال عطية: ان المخطط الاشد تهويداً في القدس يهدف إلى مصادرة املاك الفلسطينين واستكمال تهويد القدس من خلال خطة جديدة اسرائيلية هي الاخطر والاشد تهويداً.

واضاف لقد بدأ الاحتلال بالتحضير لها لتعزيز سيادته في القدس عبر تسوية الحقوق العقارية وتفعيل قانونهم العنصري بالاستيلاء على املاك الغائبين لوضع اليد على الاملاك في القدس وتهويد المدينة المقدسة عام 1967.

واشار عطية انه لتنفيذ هذا المخطط منع الاحتلال تسجيل الاراضي والعقارات في العديد من الاحياء ما اعاق عملية التنظيم وحصول تراخيص البناء.

وتابع وبقي اكثر من 70 % منها دون تسجيل. وقال اعلن الاحتلال عن اشعار بشأن فتح الملف في القدس وتسوية المنازل غير المسجلة واختار للبدء بخطته مناطق صور باهر وبيت حينا وشعفاط والشيخ جراح وحزما بسبب وجود ثغرات تساعده على السيطرة على عدد كبير من الاراضي خاصة من خلال تطبيق قانون املاك الغائبين مشيرا الى ان حوالي 65 % من الاملاك اصحابها غير مقيمين في القدس ولا يحملون هوية اسرائيلية بذلك يعتبرون غائبين وستتم السيطرة على املاكهم.

وقال عطية ان قانون الاحتلال مخالف للشرائع الدولية والأممية ويعتبر صادر عن قوة احتلال .

وطالب عطية من العالم ايقاف هذا المخطط الذي يشكل خطرا على القدس ويهدد اهلها بالطرد من مدينتهم بفعل القوة والغطرسة .

#النائب خليل عطية #البرلمان العربي #القدس المحتلة #الانتهاكات الإسرائيلية

الأكثر قراءة اليوم

فيديو وصور : حفلات ليلية وبكيني على شواطئ مدينة جدة السعودية

خبير عسكري مصري يعلق على خروج الدبابة "ميركافا" الإسرائيلية من الخدمة

صورة: كتائب "القسام" تنشر رسالة للأسرى داخل سجون الاحتلال وهذا ما جاء فيها ..

أبو تريكة ينسحب من أستوديو "بي إن سبورت".. لن أكرر نفس الخطأ

تقدير إسرائيلي : حماس تريد إدخال القدس في صفقة التبادل

العمادي ونائبه يصلان قطاع غزة

إسرائيل: نتوقع استهدافنا بألفي صاروخ يوميا في حال اندلاع نزاع مسلح مع "حزب الله"

الأخبار الرئيسية

مجلس الوزراء يتخذ عدة قرارات مهمة.. إليك تفاصيلها

مجلس الوزراء يقرر بدء العمل بالتوقيت الشتوي اعتباراً من منتصف ليلة 29 أكتوبر

الاردن

معاريف: اليمين الإسرائيلي يجدد طرح "خيار الأردن" للحل مع الفلسطينيين

حماس تتحدث عن صفقة التبادل.. وتحذر اسرائيل: الأسرى خط أحمر قد يشعل المنطقة بأسرها

5 وفيات و709 إصابات جديدة بكورونا و390 حالة تعافٍ في فلسطين

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية