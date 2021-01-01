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بينهم أمير الهيئة العليا .. دفعة جديدة من أسرى “الجهاد” ينضمون للاضراب

الإثنين 18 أكتوبر 2021 06:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
بينهم أمير الهيئة العليا .. دفعة جديدة من أسرى “الجهاد” ينضمون للاضراب



رام الله /سما/

 انضمت دفعة جديدة من أسرى حركة “الجهاد الاسلامي “، اليوم، للاضراب المفتوح عن الطعام ، الذي يخوضه 250 أسيرا في عدة سجون .

وأفاد الناطق باسم لجنة الطواريء العليا لأسرى الجهاد وفق صحيفة القدس، أن الامير العام للهيئة القيادية العليا لاسرى الحركة، زيد بسيسي من بلدة رامين بمحافظة طولكرم والمحكوم بالسجن المؤبد، دخل الاضراب المفتوح عن الطعام في عزل سجن الجلمة المظلم الذي يحتجز فيه منذ حادثة نفق الحرية، كما انضم للاضراب الاسير حمودي الزعاقيق والاسير نعيم الزبيدي، من زنازين سجن ريمون في ظروف غاية في الصعوبة وسط ممارسات القمع المستمرة لادارة السجون .

وذكر، أن أسرى الهيئة القيادية العليا المعزولين في زنازين النقب، وهم مهند الشيخ براهيم، وعبد الله العارضة، وعبد عبيد، ووتميم سالم، والاسير محمد درابيع، اعلنوا أمس الاول الاضراب عن الطعام في ظل ظروف كارثية بعد عزلهم لاكثر من 40 يوما في الزنازين االفارغة والبارادة والمظلمة ، مؤكداً، أن الايام القادمة ، ستشهد المزيد من الخطوات التصعيدية اذا لم تستجب ادارة السجون لمطالبهم العادلة .

#اسرى الجهاد #اضراب عن الطعام #السجون الاسرائيلية

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