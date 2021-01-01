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محافظة القدس تنظم يوما تعاونيا في بلدة عناتا لقطف ثمار الزيتون

الإثنين 18 أكتوبر 2021 05:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
محافظة القدس تنظم يوما تعاونيا في بلدة عناتا لقطف ثمار الزيتون



القدس المحتلة /سما/

 نظمت محافظة القدس، اليوم الإثنين، يوما تعاونيا في بلدة عناتا شمال شرق القدس ضمن برنامج حملة "عونة" التي أطلقتها المحافظة لدعم وإسناد المزارعين ومساعدتهم في موسم قطف الزيتون، وذلك بحضور نائب المحافظ عبد الله صيام، وبالشراكة مع مديرية الحكم المحلي ومديرية الزراعة وبلدية عناتا ومركز صبايا عناتا.

وجرى خلال اليوم التعاوني، الذي استهدف "منطقة خلة عودة" وهي الأكثر استهدافا في المنطقة من قبل قوات الاحتلال، تسليم معدّات وأدوات رمزية للمزارعين.

ونقل صيام تحيّات المحافظ عدنان غيث، المبعد قسرًا بفعل إجراءات الاحتلال بحقه، إلى المزارعين في بلدة عناتا، وأكد أن هذه الحملة جزء من واجب المحافظة تجاه المزارعين لتمكينهم من الصمود في أراضيهم، خاصة في هذه المناطق التي يستهدفها الاحتلال بشكل دائم، ومساندتهم للوقوف في وجه الهجمة الاحتلالية الشرسة على المزارعين الفلسطينيين والإنتاج الزراعي الفلسطيني.

وتستمر حملة "عونة" حتى يوم بعد غد الأربعاء، وستستهدف منطقة التجمع البدوي في منطقة "وادي الجِمل" الواقعة بين العيزرية وأبو ديس.

#محافظة القدس #قطف ثمار الزيتون

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