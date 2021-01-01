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شرطة جنين تباشر بتنظيم أسواق المدينة وتمنع التعديات وتصادر مركبات غير قانونية

الإثنين 18 أكتوبر 2021 05:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
شرطة جنين تباشر بتنظيم أسواق المدينة وتمنع التعديات وتصادر مركبات غير قانونية



جنين /سما/

شرعت الشرطة اليوم بالتعاون مع بلدية جنين بتنفيذ حملة لتنظيم الأسواق في المدينة وإزالة التعديات عن الشارع العام.

وذكر العميد عزام جبارة مدير شرطة المحافظة ، أن الشرطة وبناء على تعليمات من اللواء يوسف الحلو، باشرت اليوم بالتعاون مع البلدية وبمشاركة قوات الأمن الوطني بتنظيم أسواق المدينة وإلزام أصحاب المحلات ببنود القانون حيال ذلك، وعدم تعريض المارة ومستخدمي الطريق للأذى من المواد المعروضة بشكل عشوائي أمام محلاتهم، وستكون هذه الحملة وغيرها بشكل مستمر من اجل المحافظة على الوجه الحضاري للمدنية لتكون نظيفة وجميلة وخالية من الأوبئة والأوساخ بالتعاون مع طاقم البلدية.

وأضاف، نرفض تسميتها حملة، ولن نتوقف من أجل حفظ الأمن والنظام وتطبيق القانون في المدينة، مناشدا أصحاب المحال التجارية والبسطات العشوائية ضرورة الالتزام بأوامر البلدية حتى لا يتعرضوا للمخالفات أو الإزالة الجبرية وضرورة الالتزام بالأماكن المخصصة لهم أمام محالهم لعرض بضائعهم.

وأكد جبارة أن الشرطة تبذل قصارى جهدها لتوفير الأمن للمواطن وأن الحركة السلسة في الأسواق تنعكس بشكل كبير وايجابي على الحركة التجارية والاقتصادية وتسهل آلية التسوق، مشيرا الى أن شوارع كانت مغلقة بالكامل بسبب التعديات، وللأسف حتى عدادات الدفع أصبح تأجيرها لأصحاب البسطات من قبل مالك العدادات.

وحول مناشدة المواطنين للشرطة لوضع حد لظاهرة الدراجات النارية، أكد أن الشرطة باشرت بملاحقتهم، حيث تم بالأمس ضبط 21 مركبة مشطوبة و7 دراجات نارية غير قانونية، وتم اليوم إتلاف 41 مركبة غير قانونية، مشددا على أنه سينفذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين وكل من يحاول عرقلة عمل الشرطة.

#الشرطة الفلسطينية #حملة لتنظيم الأسواق #جنين

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