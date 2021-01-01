الاحتلال يعتقل 3 مواطنين ويعتدي على طفل خلال مواجهات في باب العامود بالقدس

القدس المحتلة /سما/

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، شقتيتن وشابا واعتدت على طفل خلال مواجهات في منطقة باب العامود بالقدس المحتلة.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال اعتقلت الشقيقتين نسرين وساجدة سالم، والمصور أحمد أبو صبيح، بعد أن انهالوا عليهم بالضرب والسحل على الأرض.

وأضافت أن قوات الاحتلال أوقفت طفلا لا يتجاوز الـ10 سنوات من عمره، واعتدت عليه بالضرب على الوجه في باب العامود، خلال مواجهات في المنطقة.

وأطلقت قوات الاحتلال قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع بكثافة تجاه مجموعة من الفتيات والشبان في محيط باب العامود، وأجبرتهم على إخلائه بالقوة.