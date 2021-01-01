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وفاة وزير الخارجية الأمريكي الأسبق كولن باول متأثرا بإصابته بكورونا

الإثنين 18 أكتوبر 2021 04:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
وفاة وزير الخارجية الأمريكي الأسبق كولن باول متأثرا بإصابته بكورونا



واشنطن /سما/ (د ب أ)

توفي وزير الخارجية الأمريكية الأسبق كولن باول اليوم الاثنين، عن عمر ناهز 84 عاما.

وأعلنت عائلته، عبر صفحته على موقع فيسبوك، أنه توفي صباح اليوم متأثرا بمضاعفات إصابته بفيروس كورونا، لافتة إلى أنه قد تلقى تلقيحا كاملا ضد الفيروس.
وتقدمت العائلة بالشكر للفريق الطبي الذي تولى رعايته.

وقد كان باول أول أمريكي من ذوي البشرة السمراء يتولى منصب وزير الخارجية. وقد ساعدت قيادته للوزارة في العديد من الإدارات الجمهورية في تشكيل السياسة الخارجية الأمريكية في السنوات الأخيرة من القرن العشرين والسنوات الأولى من القرن الحادي والعشرين.

#الخارجية الأمريكية #كولن باول #وفاة #فيروس كورونا

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