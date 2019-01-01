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مصادر عبرية: المستوطنون نفذوا 416 جريمة في الضفة منذ بداية العام

الإثنين 18 أكتوبر 2021 04:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
مصادر عبرية: المستوطنون نفذوا 416 جريمة في الضفة منذ بداية العام



القدس المحتلة /سما/

 رصدت مصادر أمنية في دولة الاحتلال، تصاعداً في الاعتداءات التي تنفذها ميلشيات المستوطنين ضد الفلسطينيين، في الضفة المحتلة، خلال الشهور الماضية.

وبلغت عدد الجرائم التي نفذتها ميلشيات المستوطنين، خلال عام 2021، وفقاً لصحيفة "يديعوت أحرونوت"، 416 جريمة، في ارتفاع كبير عن السنوات الماضية.

ونفذت ميلشيات المستوطنين 363 جريمة في عام 2019، و507 جرائم في عام 2020، وقال المصدر الأمني الذي نقلت عنه "يديعوت أحرونوت"، إن المستوطنين ينفذون عشرات الاعتداءات كل شهر، في منحنى تصاعدي لا يتوقف.

وكان نصيب الخليل ومحيطها الأكبر من هذه الاعتداءات، حيث بلغت 200 اعتداء، ونفذ المستوطنون 141 جريمة.

وتنتشر في الضفة عدة ميلشيات للمستوطنين مثل "فتيان التلال"، تنفذ هجمات على القرى والمدن في الضفة، وطالت اعتداءاتها الأشجار والحقول والأماكن الدينية والمنازل، بحماية من قوات الاحتلال.

#ارهاب المستوطنون #اسرائيل #اعتداءات المستوطنين #الضفة الغربية

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