أولمرت يهاجم جلعاد شاليط: خرج مستسلمًا رافعًا يديه بدلاً من رفع سلاحه

القدس المحتلة /سما/

هاجم رئيس وزراء إسرائيل الأسبق أيهود أولمرت الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط الذي كان أسيراً لدى المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.

وقال أولمرت الذي وقع شاليط في عهده بالأسر: "هناك فئة فقدت المعايير في طريقها لهذا الكم من الإخلاص، للاستغناء عن مصالح المجتمع الإسرائيلي من أجل إنقاذ جندي واحد، جندي رفع يديه (في إشارة لاستسلامه) بدلاً من رفع سلاحه، علينا أن نقول هذا الكلام أخيراً ولو لمرة واحدة".

ولا تعتبر هذه المرة الأولى التي يهاجم أولمرت شاليط إذ سبق وقال سابقاً: "عناصر المقاومة كانوا يهمون بالانسحاب، وفجأة ظهر أحد ما من الدبابة، لقد حدث هناك شيء غريب لم يتم استيضاحه حتى هذا اليوم".

وفي 25 يونيو/ حزيران 2006 أسرت فصائل المقاومة الجندي شاليط في عملية أسمتها "الوهم المتبدد"، قبل أن تتمكن من تحرير 1050 أسير وأسيرة في إجمالي الصفقة بوساطة مصرية عام 2011.