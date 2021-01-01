  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

بانتظار تمرير الميزانية: واشنطن تمتنع عن الصدام مع حكومة بينيت

الإثنين 18 أكتوبر 2021 04:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
بانتظار تمرير الميزانية: واشنطن تمتنع عن الصدام مع حكومة بينيت



القدس المحتلة /سما/

تواصل إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، سياسة الامتناع عن الصدام مع الحكومة الإسرائيلية، برئاسة نفتالي بينيت، في هذه المرحلة، إذ تلتزم واشنطن الصمت حيال ممارسات إسرائيل ضد الفلسطينيين بالقدس والضفة الغربية واعتداءات المستوطنين.

وتمتنع إدارة بادين عن توجيه انتقادات علنية لحكومة بينيت في هذه المرحلة وعدم المواجهة الدبلوماسية، ولذلك تمتنع عن الإدانة العلنية للمخططات الإسرائيلية لتعزيز البناء الاستيطاني خارج الخط الأخضر في القدس، وذلك سعيا منها للحفاظ على استقرار الائتلاف الحكومي، وفقا لصحيفة "هآرتس".

ووفقا للصحيفة، فإن الاحتمال الأكبر أن ضبط النفس الأميركي مرتبط بانتظار المصادقة على ميزانية الدولة في الكنيست في شهر تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، وذلك نتيجة مخاوف لدى واشنطن أن أي صدام بهذه المرحلة من شأنه أن يؤثر على استقرار حكومة بينيت.

ورجحت الصحيفة أن تجدد الإدارة الأميركية مبادرتها لإعادة فتح القنصلية التي تخدم الفلسطينيين في القدس المحتلة، ستكون بعد المصادقة على ميزانية الدولة بالكنيست، وذلك على الرغم من معارضة حكومة بينيت، لهذه الخطوة.

وقدرت أن حاجة إسرائيل للتنسيق الوثيق مع الأميركيين بشأن الملف النووي الإيراني التي تقترب من مرحلة حاسمة، ستنعكس على الأرجح على الاتصالات بين واشنطن وتل أبيب بشأن القضية الفلسطينية.

وتعتقد أن رئيس الحكومة بينيت يحتاج إلى الأميركيين لتجديد الضغط على إيران وغير مهتم بمواجهتهم علانية، وذلك على الرغم من تحفظاته على دعوات الإدارة الأميركية لاستئناف المفاوضات مع السلطة الفلسطينية.

#الادارة الامريكية #جو بايدن #الحكومة الاسرائيلية #نفتالي بينت #اسرائيل #الولايات المتحدة

الأكثر قراءة اليوم

فيديو وصور : حفلات ليلية وبكيني على شواطئ مدينة جدة السعودية

بومبيو يكشف عن شرط السعودية للتطبيع مع اسرائيل.. ما علاقة إيران؟

خبير عسكري مصري يعلق على خروج الدبابة "ميركافا" الإسرائيلية من الخدمة

أبو تريكة ينسحب من أستوديو "بي إن سبورت".. لن أكرر نفس الخطأ

العمادي ونائبه يصلان قطاع غزة

إسرائيل: نتوقع استهدافنا بألفي صاروخ يوميا في حال اندلاع نزاع مسلح مع "حزب الله"

بلدية رام الله تعلن البدء بصيانة ميدان المنارة بعد ساعات من تحطيم أسوده

الأخبار الرئيسية

حماس تتحدث عن صفقة التبادل.. وتحذر اسرائيل: الأسرى خط أحمر قد يشعل المنطقة بأسرها

5 وفيات و709 إصابات جديدة بكورونا و390 حالة تعافٍ في فلسطين

616d23ea42360412d55e3cd4

صورة: كتائب "القسام" تنشر رسالة للأسرى داخل سجون الاحتلال وهذا ما جاء فيها ..

"الجهاد الإسلامي" : أسرى إسرائيليون جدد سيكونون في قبضة المقاومة

تقدير إسرائيلي : حماس تريد إدخال القدس في صفقة التبادل

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية