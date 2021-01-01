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بنات اليامون الثانوية تكرّم داعمي الوحدة المهنية فيها

الإثنين 18 أكتوبر 2021 04:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
بنات اليامون الثانوية تكرّم داعمي الوحدة المهنية فيها



رام الله /سما/

 كرّمت مدرسة بنات اليامون الثانوية، اليوم، المتبرعين والداعمين للوحدة المهنية المتخصصة في التصميم الداخلي والديكور التي افتتحتها المدرسة مع بداية العام، وذلك بحضور مدير عام التربية والتعليم أ. سلام الطاهر، ورئيس بلدية اليامون نايف خمايسة، ومدير الدائرة الفنية أ. هاني دراغمة، ورئيس قسم العلاقات العامة أ. علا زكارنة، ومديرة المدرسة أ. جيهان سمودي، وحشد من المتبرعين والداعمين ومعلمات المدرسة.

وقدمت مديرة المدرسة، نبذةََ عن الوحدة المهنية وتجهيزاتها ومكوناتها وأهميتها ومدى استفادة الطالبات منها.

و أشادت بجهود مديرية التربية والتعليم في دعم فكرة إنشاء الوحدة المهنية، وتعاون بلدية اليامون، ودعم أهل البلدة مؤسسات وأفراد والذين أسهموا بنجاح الفكرة وتطبيقها على أرض الواقع.

وبدورها، أكدت مدير عام التربية والتعليم أ. سلام الطاهر على سعي المديرية لافتتاح وحدات مهنية أكثر في مختلف المناطق لحاجة المجتمع وسوق العمل للتخصصات المهنية أسوة بالتخصصات الأكاديمية، وسعيها كذلك لإنشاء مدرسة صناعية متخصصة للإناث للالتحاق بها بعد انهائهن الصف العاشر المهني.

وأثنت على جهود مديرة المدرسة وطواقمها، والمجتمع المحلي الفاعل والداعم لمدارس البلدة، مشيرةً إلى أن تضافر هذه الجهود أدى تميز المدرسة في عديد النتائج المتعلقة بالتحصيل في الثانوية العامة وفي معرض العلوم والتكنولوجيا والمعرفة الوطنية وغيرها من مشاركات المدرسة التي تترك فيها بصمة واضحة.

أما رئيس بلدية اليامون فأكد، على دعم البلدية لمدارس البلدة واحتياجاتها لرفعة العملية التعليمية وخدمة طلبة البلدة.

#مدرسة بنات اليامون الثانوية

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