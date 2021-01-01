مستوطنون يسرقون ثمار زيتون يقطعون عشرات الأشجار في قرى نابلس

نابلس /سما/

أقدم مستوطنون على سرقة ثمار زيتون وقطع وتكسير عشرات الاشجار في عدة قرى وبلدات بمحافظة نابلس.

وأفاد المزارع جبارة سعيد أن المستوطنين سرقوا ثمار زيتون من عشرات الأشجار بمنطقة “جورة نصر” شرقي البلدة بالقرب من الشارع الالتفافي، وحطموا أغصان الأشجار خلال قطفها، مستغلين عدم قدرة المواطنين على الوصول إلى أراضيهم.

كما سرق مستوطنون معدات قطاف زيتون في بلدة يتما جنوب نابلس تعود للمواطن ناصر صنوبر.

وفي بلدة قريوت جنوب شرق نابلس سرق المستوطنون ثمار الزيتون واقتلعوا 12 شجرة من جذورها وسرقوها بمنطقة الصيرة القريبة من بؤرة “ايش كودش” الاستيطانية شرقي البلدة.

وأمسك المواطنون بأحد المستوطنين خلال قيامه بقطف الزيتون، بينما تمكن مستوطن آخر من الفرار، ووصلت قوات الاحتلال للموقع وأخلت سبيل المستوطن دون اتخاذ أي إجراءات بحقه.

وتقع هذه الأراضي بين ثلاث بؤر استيطانية هي “ايش كودش” و”ايحيا” و”عادي عاد”، وتمكن أصحابها من استعادتها قبل سبع سنوات بقرار قضائي بعد 15 عاما من مصادرتها.

وفي بلدة جالود جنوب نابلس، أقدم المستوطنون على قطع أكثر من 100 شجرة زيتون، وسرقة ثمار عدد من الأشجار، كما رشوا بعض الأشجار بمواد كيماوية.