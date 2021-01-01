الرئيس الإسرائيلي: العلاقات الإسرائيلية السويدية تدشن صفحة جديدة

القدس المحتلة /سما/ (د ب أ)

قال الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج اليوم الإثنين، إن العلاقات الإسرائيلية السويدية تدشن صفحة جديدة.

وأضاف في تغريدة على تويتر عقب لقائه مع وزيرة خارجية السويد آن ليندى اليوم: “تسرّني المساعدة في إعادة إطلاق الاتصالات رفيعة المستوى بين إسرائيل والسويد، لتعزيز حوارنا والتحدث دائمًا بصراحة مع بعضنا البعض”.

وبدأت وزيرة الخارجية السويدية آن ليندي فعاليات زيارتها لإسرائيل، وذلك بعد سنوات من القطيعة بين الجانبين.

وزارت الوزيرة نصب ياد فاشيم التذكاري لضحايا الهولوكوست اليوم الإثنين، بعد وصولها إلى إسرائيل الليلة الماضية.

وكتبت ليندي، معقبة على زيارة النصب :”لقد كانت زيارة مؤلمة للغاية ولكنها ضرورية… سنواصل اتخاذ التدابير لمكافحة معاداة السامية بكل صورها”.

وكانت ليندي قد وصفت في وقت سابق رحلتها بأنها بداية جديدة في العلاقة بين إسرائيل والسويد. وهذه هي أول زيارة لوزير خارجية سويدي لإسرائيل منذ عشر سنوات.

وتخطط ليندي للقاء وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد.

كما تعتزم لقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس في الضفة الغربية غدًا الثلاثاء، إلى جانب مسؤولين فلسطينيين آخرين.

وبدأت الأزمة بين السويد وإسرائيل قبل سنوات، بعد قرار ستوكهولم الاعتراف بدولة فلسطينية.

وقبل شهرين تحدث لابيد مع ليندي وقررا استئناف العلاقات.