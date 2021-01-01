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‏اللواء إياد بركات يستقبل المفوض السياسي العام اللواء طلال دويكات في مكتبه برام الله

الإثنين 18 أكتوبر 2021 03:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
‏اللواء إياد بركات يستقبل المفوض السياسي العام اللواء طلال دويكات في مكتبه برام الله



رام الله /سما/

استقبل قائد جهاز الضابطة الجمركية اللواء/ إياد بركات، اليوم الإثنين، في مكتبه برام الله، المفوض السياسي العام والناطق الرسمي بإسم المؤسسة الأمنية الفلسطينية اللواء/ طلال دويكات والوفد المرافق له من الهيئة . 

بدوره رحب اللواء/ بركات بالمفوض السياسي العام ،  وأكد على ضرورة استمرار تعزيز التعاون المشترك بين جهاز الضابطة الجمركية وهيئة التوجيه السياسي والمعنوي، من أجل الوصول إلى الاهداف المنشودة التي تخدم مصلحة الوطن. 

من جانبه أشاد اللواء دويكات بجهود جهاز الضابطة الجمركية في حماية الامن الاقتصادي والغذائي والبيئي والصحي، من خلال القضاء على ظاهرة التهرب الجمركي والضريبي وتهريب بضائع المستوطنات، والحد من استنزاف مقدرات الدولة؛ لخلق اقتصاد وطني قوي قادر على مواجهة التحديات، ولرفد وزيادة خزينة الدولة، لتحقيق التنمية المستدامة. 

 كما تحدث سيادة اللواء دويكات عن الوضع السياسي الراهن، والتحديات التي يفرضها الاحتلال على الكل الفلسطيني بشتى الطرق والوسائل، وعن الدور الهام للضابطة في مكافحة كل مظاهر التهرب الجمركي والضريبي بالتعاون مع الجهات الشريكة من أجل حماية الإقتصاد الفلسطيني.

وفي السياق تم مناقشة الشراكة بين الطرفين لأجل تعزيز الوعي بدور ومهام جهاز الضابطة الجمركية من خلال ورشات العمل والمحاضرات والندوات.

#جهاز الضابطة الجمركية #إياد بركات #المؤسسة الأمنية الفلسطينية #طلال دويكات

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