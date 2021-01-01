وقفة إسناد للأسرى المضربين عن الطعام في بيت لحم

بيت لحم /سما/

شارك ذوو الأسرى وفعاليات بيت لحم، اليوم الاثنين، في وقفة اسناد مع الأسرى المضربين عن الطعام رفضا لسياسة الاعتقال الإداري، نظمتها هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني وجمعية الأسرى المحررين ولجنة التنسيق الفصائلي أمام مقر الصليب الأحمر في محافظة بيت لحم.

ورفع المشاركون في الوقفة، صور الأسرى المضربين عن الطعام، ولافتات كتب عليها شعارات تندد بإجراءات إدارة السجون بحق الأسرى، وتحمّل حكومة الاحتلال المسؤولية كاملة عن حياة الاسرى.

وأكد المشاركون، ان الاعتقال الاداري تعسفي غير قانوني يتنافى وأبسط المعايير الدولية لحقوق الإنسان لأنه اعتقال بدون تهمة ومحاكمة يعـتمد على ملف سري وأدلة سرية لا يمكن للمعتقل أو محاميه الاطلاع عليها، والطريقة التي تستعمل فيها حكومة الاحتلال الاعتقال الإداري تتناقض وبشكل سافر مع القيود التي وضعها القانون الدولي على الاعتقال الإداري.

وطالب المشاركون بتكثيف الجهود المحلية والدولية للضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي من اجل التوقف عن استخدام الاعتقال الإداري والإفراج عن كافة المعتقلين والأسرى استنادا لأحكام وقواعد القانون الدولي الإنساني.