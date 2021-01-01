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جلسة طارئة وإعلان الحداد إثر جريمة القتل في البعنة بالداخل المحتل

الإثنين 18 أكتوبر 2021 03:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
جلسة طارئة وإعلان الحداد إثر جريمة القتل في البعنة بالداخل المحتل



القدس المحتلة /سما/

عقدت جلسة طارئة في مجلس محلي البعنة بعد ظهر اليوم الإثنين، في أعقاب جريمة القتل التي راح ضحيتها سليم أحمد عبد الكريم حصارمة (44 عاما) صباح اليوم.

وجرى خلال الجلسة اتخاذ عدة خطوات بينها إعلان الحداد في القرية غدا الثلاثاء، ودعوة رؤساء السلطات المحلية في الشاغور ولجنة المتابعة والنواب العرب واللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية لاجتماع من أجل اتخاذ خطوات احتجاجية، وإقامة خيمة اعتصام في مدخل البلدة وإبراق رسالة شديدة اللهجة للشرطة ووزير الأمن الداخلي والمطالبة بالكشف عن الجناة خلال أسبوع.

وتحدث عدد من الحضور خلال الجلسة، وأعربوا عن شجبهم واستنكارهم وأطلقوا صرخة غضب ضد ظاهرة العنف والجريمة المستفحلة في البلدة والمجتمع العربي.-48

#مجلس محلي البعنة #جريمة قتل #الجريمة والعنف #المجتمع العربي #الداخل المحتل

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