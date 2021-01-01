بينيت يهنئ بوتين بمرور 30 عامًا على إعادة العلاقات بين البلدين

القدس المحتلة /سما/

هنأ رئيس الحكومة الإسرائيلية، نفتالي بينيت، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بالذكرى الـ 30 لإعادة العلاقات الدبلوماسية بين موسكو وتل أبيب.



وكتب بينيت على الصفحة الرسمية لرئاسة الحكومة الإسرائيلية في "تويتر" اليوم الاثنين: "أهنئ الرئيس الروسي بمناسبة احتفالنا بالذكرى الـ 30 لاستئناف العلاقات الدبلوماسية بين بلدينا".



وتابع: "على مر السنين، عززنا علاقاتنا التاريخية وأقمنا علاقة ثنائية وثيقة تفيد شعوبنا وتساعد على تعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين".



وفي 18 أكتوبر 1991، جرت إعادة العلاقات الدبلوماسية الكاملة بين الاتحاد السوفيتي آنذاك وإسرائيل، بعد انقطاعها في يونيو 1967، وذلك أثناء زيارة وزير الخارجية السوفيتي، بوريس بانكوف، إلى إسرائيل. وبعد تفكك الاتحاد السوفيتي في ديسمبر 1991 حافظت روسيا كوريثته وفقًا للقانون الدولي على العلاقات مع الدولة اليهودية.