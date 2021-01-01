  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

صفارات إنذار "كاذبة" تدوي بـ "غلاف غزة"

الإثنين 18 أكتوبر 2021 03:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
صفارات إنذار "كاذبة" تدوي بـ "غلاف غزة"



القدس المحتلة /سما/

دوت صفارات الإنذار عصر اليوم الإثنين، في المنطقة المحيطة بالشريط الحدود مع قطاع غزة، المسمى "غلاف غزة"، محذرة من احتمال إطلاق قذائف من قطاع غزة باتجاه مستوطنات الغلاف.

وأعلن الجيش الإسرائيلي لاحقا أن صافرات الإنذار "كاذبة" وعلى ما يبدو أنها انطلقت خطأ، مؤكدا في بيانه لوسائل الإعلام أنه يواصل التحقيق وعمليات الفحص.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان له "قبل قليل دوت صافرات الإنذار في جنوب البلاد، الحديث عن ‫إنذار كاذب. التفاصيل قيد البحث".

ورجحت وسائل إعلام إسرائيلية أن صافرات الإنذار التي انطلقت قبل قليل هي بسبب مناورة للجبهة الداخلية.

#صفارات الإنذار #حدود غزة #قطاع غزة #مستوطنات الغلاف #غلاف غزة

الأكثر قراءة اليوم

فيديو وصور : حفلات ليلية وبكيني على شواطئ مدينة جدة السعودية

بومبيو يكشف عن شرط السعودية للتطبيع مع اسرائيل.. ما علاقة إيران؟

خبير عسكري مصري يعلق على خروج الدبابة "ميركافا" الإسرائيلية من الخدمة

أبو تريكة ينسحب من أستوديو "بي إن سبورت".. لن أكرر نفس الخطأ

العمادي ونائبه يصلان قطاع غزة

إسرائيل: نتوقع استهدافنا بألفي صاروخ يوميا في حال اندلاع نزاع مسلح مع "حزب الله"

بلدية رام الله تعلن البدء بصيانة ميدان المنارة بعد ساعات من تحطيم أسوده

الأخبار الرئيسية

حماس تتحدث عن صفقة التبادل.. وتحذر اسرائيل: الأسرى خط أحمر قد يشعل المنطقة بأسرها

5 وفيات و709 إصابات جديدة بكورونا و390 حالة تعافٍ في فلسطين

616d23ea42360412d55e3cd4

صورة: كتائب "القسام" تنشر رسالة للأسرى داخل سجون الاحتلال وهذا ما جاء فيها ..

"الجهاد الإسلامي" : أسرى إسرائيليون جدد سيكونون في قبضة المقاومة

تقدير إسرائيلي : حماس تريد إدخال القدس في صفقة التبادل

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية