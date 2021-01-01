صفارات إنذار "كاذبة" تدوي بـ "غلاف غزة"

القدس المحتلة /سما/

دوت صفارات الإنذار عصر اليوم الإثنين، في المنطقة المحيطة بالشريط الحدود مع قطاع غزة، المسمى "غلاف غزة"، محذرة من احتمال إطلاق قذائف من قطاع غزة باتجاه مستوطنات الغلاف.

وأعلن الجيش الإسرائيلي لاحقا أن صافرات الإنذار "كاذبة" وعلى ما يبدو أنها انطلقت خطأ، مؤكدا في بيانه لوسائل الإعلام أنه يواصل التحقيق وعمليات الفحص.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان له "قبل قليل دوت صافرات الإنذار في جنوب البلاد، الحديث عن ‫إنذار كاذب. التفاصيل قيد البحث".

ورجحت وسائل إعلام إسرائيلية أن صافرات الإنذار التي انطلقت قبل قليل هي بسبب مناورة للجبهة الداخلية.