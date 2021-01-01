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الرئيس يصدر قرارًا بتشكيل لجنة وطنية للإصلاح الإداري

الإثنين 18 أكتوبر 2021 02:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس يصدر قرارًا بتشكيل لجنة وطنية للإصلاح الإداري



رام الله / سما /

 أصدر رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اليوم الإثنين، قرارًا بتشكيل لجنة وطنية للإصلاح برئاسة المستشار القانوني لرئيس الدولة.

وتضم اللجنة في عضويتها كلا من: أمين عام مجلس الوزراء، ورئيس ديوان الموظفين العام ورئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية، ورئيس هيئة التقاعد العام، ورئيس هيئة التنظيم والإدارة، ووزير العدل، وممثل عن الصندوق القومي، وممثل عن وزارة المالية، وممثل عن وزارة الخارجية وشؤون المغتربين وممثل عن جهاز المخابرات العامة.

وستتولى هذه اللجنة، دراسة القوانين والأنظمة والهيكليات التي يستند إليها البناء المؤسسي في الدولة وكل ما يتعلق بالوظيفة العمومية لجهة إصلاحها وتطويرها وترشيق هيكلياتها وترشيد نفقاتها وتحسين أدائها، وضبط العلاقة الوظيفية والبنيوية ما بينها وبين المؤسسات التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية.

#الرئيس عباس #الإصلاح الإداري #لجنة وطنية

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