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عبد الباسط حمودة يحذّر مؤسس فيسبوك!!

الإثنين 18 أكتوبر 2021 02:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
عبد الباسط حمودة يحذّر مؤسس فيسبوك!!



وكالات / سما /

حذَّر المغني الشعبي المصري عبد الباسط حمودة مؤسس موقع «فيسبوك»، مارك زوكربيرغ، من خطورة ثغرات الأنظمة الأمنية في تخزين البيانات.

وعلَّق حمودة بالإنجليزية على منشور لزوكربيرغ في «فيسبوك» شرح خلاله بعض الاحتياطات الأمنية لتطبيق «واتس آب».

وجاءت ترجمة تعليق نجم الأغنية الشعبية كالآتي: «كما قلت لك سابقاً، لا يوجد نظام مشفر أو آمن بشكل كامل، وغالباً ما يكون هناك ثغرات في الأنظمة الأمنية في تخزين البيانات، وهذا يسمح بالاستغلال من قبل طرف ثالث للاطلاع على البيانات».

وأثار التعليق التابع لصفحة عبد الباسط جدلاً وسخرية بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

يُذكر أن عبد الباسط حمودة قد وجَّه، في وقت سابق، رسالة إلى مؤسس «فيسبوك»، قال فيها: «أعتقد أنه لا يوجد نظام تشغيل محمي بالكامل، ولا بد من وجود ثغرات في واتساب تخضع لخصوصية المستخدمين».

وكانت الرسالة رداً على قول زوكربيرغ: «نضيف طبقة أخرى من الخصوصية والأمان إلى واتساب، خيار تشفير من طرف إلى طرف للنسخ الاحتياطية التي يختار الأشخاص تخزينها في غوغل درايف أو آي كلود».

وأوضح مارك حينها أن «واتساب هو أول خدمة مراسلة عالمية في هذا النطاق لتقديم رسائل مشفرة ونسخ احتياطي من طرف إلى طرف، وكان الوصول إلى هناك تحدياً تقنياً صعباً يتطلب إطاراً جديداً تماماً للتخزين الأساسي والتخزين السحابي عبر أنظمة التشغيل».

#عبد الباسط حمودة #فيسبوك #مارك زوكربيرغ

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