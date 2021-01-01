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وقفة دعم وإسناد للأسرى في بيت لحم

الإثنين 18 أكتوبر 2021 02:07 م / بتوقيت القدس +2GMT



بيت لحم / سما /

شارك مئات المواطنين، اليوم الإثنين، في وقفة دعم وإسناد للأسرى أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر في مدينة بيت لحم.

وقال مدير هيئة شؤون الأسرى والمحررين منقذ أبو عطوان، إن 250 أسيرا أضربوا عن الطعام احتجاجا على سحب بعض حقوقهم المعيشية داخل السجون بعد نجاح الأسرى الستة في انتزاع حريتهم من سجن "جلبوع"، مشيرا إلى أن هناك أسرى مضى على إضرابهم اكثر من 90 يوما احتجاجا على اعتقالهم الإداري.

ودعا أبناء شعبنا للوقوف إلى جانب الأسرى في معركة الأمعاء الخاوية ضد سياسة الاحتلال بتجريدهم من أبسط حقوقهم واسترداد ممتلكاتهم.

وأضاف أن ثلاث اسيرات بدأن إضرابا عن الطعام منذ ثلاثة أيام دعما لموقف الأسرى، وهن امل طقاطقة ومنى قعدان وشاتيلا أبو عايدة.

بدوره، قال مدير نادي الأسير في بيت لحم خضر الأعرج، إن الوضع الصحي والمعيشي للأسرى سيئ جدا، ويجب التحرك لإنقاذ الأسرى من بطش الاحتلال.

وناشد كل المؤسسات الحقوقية والانسانية للوقوف إلى جانب الأسرى لانتزاع حريتهم.

#اللجنة الدولية للصليب الأحمر #بيت لحم #الأسرى #سجن جلبوع

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