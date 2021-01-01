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احذر.. هذا هو أسوأ مشروب يمكن تناوله بعد سن الـ50!

الإثنين 18 أكتوبر 2021 01:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
احذر.. هذا هو أسوأ مشروب يمكن تناوله بعد سن الـ50!



وكالات / سما /

لاشك أن اختياراتنا الغذائية تؤثر على صحتنا، خاصة بعد الدخول في سن الـ50.

فمع التقدم في العمر، قد تبدأ في ملاحظة أن الخيارات الغذائية التي تتخذها يمكن أن يكون لها تأثير سلبي على جسمك، ومع ظهور العديد من الدراسات حول الأمراض المرتبطة بالعمر مثل مرض الزهايمر مؤخرًا، فإن بعض المشروبات قد تجعلك تشعر بالرضا والنشاط، في حين أن البعض الآخر قد يؤثر سلبًا على صحتك، وعندما يتعلق الأمر بما تشربه يوميًا، فقد ترغب في الالتزام بالخيارات الصحية مثل الماء والشاي الأخضر، ووفقا لما نشره موقع "إيت ذيس" eatthis.

فعلى ذمة الموقع المعني بالشؤون الصحية، فإن المشروب الذي تريد أن تتجنبه هو مشروب غازي سكري، الذي يعد أسوأ مشروب لمن هم فوق سن الـ50.

ونقل الموقع عن هيلاري رايت، مؤلفة مشاركة في The Menopause Diet Plan، القول إن المشروبات المحلاة بالسكر هي أقل خيارات المشروبات الصحية للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 50 عامًا، موضحة أنها لا تسهم في الشعور بالامتلاء بل تزيد من خطر مقاومة الأنسولين مع تقدم العمر، كما أن المشروبات المحلاة بالسكر مرتبطة بمعدلات أعلى للإصابة بمرض السكري.

وأضافت أن المشروبات الغازية لا تؤذي جسمك مع تقدمك في العمر فحسب، بل يمكن أن تؤذي عقلك أيضًا، حيث أكدت دراسة نشرت في مجلة Alzheimer's & Dementia أنه كلما زادت المشروبات السكرية التي تتناولها، انخفض حجم دماغك وستكون ذاكرتك أسوأ.

ونقل الموقع عن هيلاري رايت، مؤلفة مشاركة في The Menopause Diet Plan، القول إن المشروبات المحلاة بالسكر هي أقل خيارات المشروبات الصحية للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 50 عامًا، موضحة أنها لا تسهم في الشعور بالامتلاء بل تزيد من خطر مقاومة الأنسولين مع تقدم العمر، كما أن المشروبات المحلاة بالسكر مرتبطة بمعدلات أعلى للإصابة بمرض السكري.

وأضافت أن المشروبات الغازية لا تؤذي جسمك مع تقدمك في العمر فحسب، بل يمكن أن تؤذي عقلك أيضًا، حيث أكدت دراسة نشرت في مجلة Alzheimer's & Dementia أنه كلما زادت المشروبات السكرية التي تتناولها، انخفض حجم دماغك وستكون ذاكرتك أسوأ.

#مشروب #الصحة #الجسم #الأمراض

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