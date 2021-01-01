بالأسماء: آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الثلاثاء

غزة / سما /

نشرت الهيئة العامة للمعابر والحدود التابعة لوزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة، آلية السفر عبر معبر رفح البري ليوم غدٍ الثلاثاء 19 أكتوبر 2021.

وقالت الداخلية في تصريح صحفي: السفر سيكون للحافلة الرابعة + الخامسة حتى الرقم (150) من كشف رقم (2021/34)".

وأكدت على ضرورة التواجد في تمام الساعة 7:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، منوهة إلى ضرورة تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2020، لدى مديريات الداخلية في المحافظات.

وشددت وزارة الداخلية، على ضرورة إحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.

للاطلاع على رابط كشف (2021/34): اضغط هنا

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