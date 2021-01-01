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حماس : نحن على موعد قريب مع صفقة أسرى جديدة

الإثنين 18 أكتوبر 2021 01:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
حماس : نحن على موعد قريب مع صفقة أسرى جديدة



غزة/ سما /

 قالت حركة حماس، اليوم الإثنين، إن قضية الأسرى تقف على سلم أولويات المقاومة، وأننا “على موعد قريب مع صفقة جديدة بعد إجبار الاحتلال وإرغامه على الرضوخ لمطالب المقاومة التي لا مناص أمامه إلا تلبيتها والتعاطي معها”.

وأكدت حماس في بيان لها بالذكرى العاشرة لـ”صفقة وفاء الأحرار” أن تحرير الأسرى والعمل من أجل ذلك “هو مسار استراتيجي لدى حركة حماس عملت من أجله، وقد قدمت الحركة ولا تزال تقدم وتبذل في سبيل ذلك كل الوسع ولن تتراجع عن هذا النهج قيد أنملة”.

وأضافت “لقد سجلت كتائب القسام نصرًا كبيرًا في المعركة الأمنية وصراع الأدمغة منذ أسر الجندي الصهيوني والاحتفاظ به لأكثر من خمس سنوات في بيئة أمنية معقدة، وصولاً لتفاصيل عملية التسليم وهو ما أربك منظومة الأجهزة الأمنية الصهيونية”.

وشددت على أن “الإفراج عن جنود الاحتلال المأسورين في قطاع غزة لن يكون له ثمن سوى الإفراج عن أسرانا من سجون الاحتلال، ولن يكون هناك أي ثمن آخر يمكن أن تقبل به المقاومة، وعلى حكومة الاحتلال أن توقف تهربها وتصارح جمهورها بأن صفقة التبادل هي الوحيدة التي يمكن أن تعيد الجنود المأسورين في غزة”.

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