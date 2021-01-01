  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

"الإسلامية المسيحية" تدين قرار محكمة الاحتلال تجريف المقابر في القدس

الإثنين 18 أكتوبر 2021 01:09 م / بتوقيت القدس +2GMT



القدس المحتلة / سما /

أدانت الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، قرار "محكمة الصلح الإسرائيلية" بالسماح لبلدية الاحتلال الاستمرار في أعمال الحفر والنبش في قبور المسلمين في أرض ضريح الشهداء المجاور للمقبرة اليوسفية.

وقالت الهيئة في بيان صحفي، اليوم الإثنين، إن هذا القرار "يشكل سابقة خطيرة ويؤكد الوجه البشع للقضاء الإسرائيلي كشريك للمؤسسة الإسرائيلية في الاعتداء على حرمة الموتى من أجل إقامة حدائق عامة تقف وراءها جمعيات استيطانية".

وأكدت أن هذا القرار يعطي الاحتلال الإسرائيلي مظلة قانونية من أجل الاستمرار في عدوانه على مدينة القدس وتهويد معالمها الدينية والتاريخية وطمس كل الآثار التاريخية والوقفية الإسلامية بما في تلك المقابر.

وقالت إن سياسة التطهير العرقي التي تمارسها سلطات الاحتلال بحق المقدسيين، أصبحت تطال الموتى في قبورهم، ما يشكل انتهاكاً خطيراً لكل القيم والمبادئ والأعراف الإنسانية.

وحذرت الهيئة، من استمرار هذه الانتهاكات العدوانية وما قد ينجم عنها من عواقب وخيمة ستتحمل مسؤوليتها.

وطالبت المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والإنسانية واستخدام كافة الوسائل الفاعلة لردع سلطات الاحتلال وإلزامها بوقف هذه الانتهاكات التي تشكل جريمة ضد الإنسانية.

#الإسلامية المسيحية #القدس #الاحتلال #المقابر

الأكثر قراءة اليوم

بومبيو يكشف عن شرط السعودية للتطبيع مع اسرائيل.. ما علاقة إيران؟

فيديو وصور : حفلات ليلية وبكيني على شواطئ مدينة جدة السعودية

خبير عسكري مصري يعلق على خروج الدبابة "ميركافا" الإسرائيلية من الخدمة

العمادي ونائبه يصلان قطاع غزة

أبو تريكة ينسحب من أستوديو "بي إن سبورت".. لن أكرر نفس الخطأ

تهمة اعتداء جنسي ثانية خلال أسبوع تلاحق شمعون بيريز .. هذه تفاصيلها وبطلتها ..

الشرطة توضح بشأن تكسير الاسود على دوار المناره في مدينة رام الله

الأخبار الرئيسية

616d23ea42360412d55e3cd4

صورة: كتائب "القسام" تنشر رسالة للأسرى داخل سجون الاحتلال وهذا ما جاء فيها ..

"الجهاد الإسلامي" : أسرى إسرائيليون جدد سيكونون في قبضة المقاومة

تقدير إسرائيلي : حماس تريد إدخال القدس في صفقة التبادل

الصحة في غزة : وفاتان و521 إصابة جديدة بفيروس كورونا

هآرتس: إدارة بايدن تفضل حاليًا عدم مواجهة الحكومة الإسرائيلية وانتقاد خطط البناء الاستيطاني علنًا

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية