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الاحتلال يخطر بهدم منزل و"بركس" في سلوان

الإثنين 18 أكتوبر 2021 01:07 م / بتوقيت القدس +2GMT



القدس المحتلة / سما /

أخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، بهدم منزل، وبيت متنقل "بركس" في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك.

وأفادت مصادر محلية ، بأن بلدية الاحتلال سلّمت عائلة المواطنة أسماء الشيوخي في الحارة الوسطى من سلوان أمر هدم منزلها؛ بحجة عدم الترخيص.

يذكر أن المنزل يقطنه 9 أفراد من أبناء المواطنة أسماء، بينهم أسرى محررون، وقد هدمته قوات الاحتلال مرتين،  عامي 2008، و2016.

وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال داهمت منطقة الجسر قرب سلوان، وأخطرت بهدم بيت متنقل "بركس" تعود لعائلة جعافرة، وطالبتها بهدمه ذاتيا، تحت وطأة التهديد وفرض الغرامات المالية الباهظة، في حال لم ينفذوا أمر الهدم.

#الاحتلال #سلوان

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