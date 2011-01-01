صورة: كتائب "القسام" تنشر رسالة للأسرى داخل سجون الاحتلال وهذا ما جاء فيها ..

غزة/ سما /

نشرت كتائب "القسام" الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" اليوم الاثنين رسالة إلى الأسرى الفلسطينين في السجون الإسرائيلية بالتزامن مع الذكرى العاشرة لصفقة "وفاء الأحرار".

وقالت القسام عبر حسابها الرسمي "أسرانا اقترب موعد تحريركم"، وأشارت القسام في رسالتها إلى الجنود الإسرائيليين الأربعة المحتجزين لديها.

وفي هذا السياق، قالت حركة حماس بمناسبة ذكرى "وفاء الأحرار" إن المقاومة أخضعت فيها إسرائيل لشروطها وأوفت بوعدها للأسرى.

ويوافق اليوم الاثنين 18 أكتوبر ذكرى تنفيذ صفقة "وفاء الأحرار 2011" التي استطاعت فيها المقاومة تحرير الدفعة الأولى من الأسرى والتي تضم 450 أسيرا و27 أسيرة.