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شاكيد: "افيتار" ستُقام وفق ما تم الاتفاق عليه و تصريحات فريج لا معنى لها

الإثنين 18 أكتوبر 2021 12:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
شاكيد: "افيتار" ستُقام وفق ما تم الاتفاق عليه و تصريحات فريج لا معنى لها



القدس المحتلة / سما /

أكدت وزيرة الداخلية الإسرائيلية أيليت شاكيد، اليوم الاثنين، أن بؤرة افيتار الاستيطانية سُتقام وفق ما تم الاتفاق عليه سابقًا.

 
وأضافت شاكيد في تصريحات للقناة السابعة العبرية، أنه سيتم إنشاء المدرسة الدينية الجديدة في بؤرة افيتار الاستيطانية كما وعدت الحكومة.
 
وردًا على تصريحات وزير التعاون الإقليمي الإسرائيلي عيساوي فريج، الذي انتقد إقامة بؤرة افيتار، قائلةً: إن تصريحات فريج لا معنى لها.
 
وقالت شاكيد: إن "هناك مخطط منظم تم التوقيع عليه من قبل رئيس الحكومة الإسرائيلية نفتالي بينت ووزير الجيش بيني غانتس، وأعتقد أنهما سيمضيان قدمًا كما هو متفق عليه بشأن بؤرة افيتار".

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