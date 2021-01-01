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محمد صلاح على بعد خطوة من تجديد عقده مع ليفربول

الإثنين 18 أكتوبر 2021 12:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
محمد صلاح على بعد خطوة من تجديد عقده مع ليفربول



وكالات / سما /

ذكرت صحيفة “الدايلي ميرور” البريطانية بأن ليفربول الإنجليزي يقترب من تمديد عقد نجمه المصري محمد صلاح.

وينتهي عقد النجم المصري محمد صلاح مع فريقه ليفربول صيف عام 2023، لذلك ترغب الإدارة في تمديد عقده.

ويقدم محمد صلاح مستويات خيالية مع ليفربول هذا الموسم، الأمر الذي جعل كبار أوروبا يرغبون في التعاقد معه، حيث يعتبر ريال مدريد الإسباني أكثر الراغبين في الظفر بخدماته.

وأشارت الصحيفة إلى أن رامي عباس وكيل أعمال محمد صلاح إلى إنجلترا لإجراء محادثات مع إدارة ليفربول بشأن تمديد عقد النجم المصري.

وأوضحت الصحيفة أن ليفربول يرغب في حسم الأمور سريعاً بتمديد عقد محمد صلاح، لذلك سافر رامي عباس للتوصل لاتفاق نهائي مع إدارة الريدز.

وأكملت الصحيفة أن محمد صلاح قد يحصل على راتب خيالي بقيمة 500 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع.

الجدير بالذكر أن محمد صلاح قد شارك مع ليفربول هذا الموسم حتى الآن في 10 مباريات، ونجح في تسجيل 10 أهداف، وصنع أربعة آخرين.

#محمد صلاح #ليفربول

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