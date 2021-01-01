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جوزيه مورينيو يوضح حقيقة موافقته على تدريب نيوكاسل يونايتد

الإثنين 18 أكتوبر 2021 12:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
جوزيه مورينيو يوضح حقيقة موافقته على تدريب نيوكاسل يونايتد



وكالات / سما /

كشف جوزيه مورينيو مدرب روما الإيطالي عن حقيقة توليه تدريب نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، وهذا بعد ارتباط اسم البرتغالي بتدريب الفريق.

وأكدت التقارير الصحفية الإنجليزية على خبر إقالة ستيف بروس من تدريب فريق نيوكاسل يونايتد، بعد استحواذ صندوق الاستثمارات السعودي على النادي الإنجليزي.

وارتبط اسم جوزيه مورينيو بتدريب نيوكاسل يونايتد، والعودة مجدداً للدوري الإنجليزي، ولكن يبدو بأن المدرب البرتغالي لي رأي آخر.

وقام جوزيه مورينيو سريعاً على الأخبار المتعلقة بتدريبه فريق نيوكاسل يونايتد الذي سيتغير حاله 180 درجة بعد عملية الشراء من قبل صندوق الاستثمارات السعودي.

وتحدث جوزيه مورينيو حسب شبكة “سكاي سبورتس” قائلاً “تدريب فريق نيوكاسل يونايتد؟ ليس لدي أي شيء لأقوله، لا شيء على الإطلاق”.

وأضاف “الشيء الوحيد الذي يمكنني قوله هو أنني عملت لسنواتٍ عديدة مع أحد أهم الشخصيات في تاريخ نيوكاسل يونايتد، السير بوبي روبسون، ولهذا السبب كان لدي دائماً القليل من الارتباط العاطفي مع تلك المدينة، وتلك القاعدة الجماهيرية، لكنها ليست أكثر من ذلك”.

#جوزيه مورينيو #مورينيو #نيوكاسل يونايتد #الدوري الإنجليزي

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