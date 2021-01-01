"الجهاد الإسلامي" : أسرى إسرائيليون جدد سيكونون في قبضة المقاومة

غزة/ سما /

أكد عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي خالد البطش، اليوم الاثنين، أن المقاومة الفلسطينية لن تترك الأسرى في السجون وحدهم، وأن أسرى "إسرائيليين" جدد سيكونون في قبضة المقاومة حتى إطلاق سراح كافة الأسرى.

ودعا البطش في مهرجان نظمته الفصائل الفلسطينية، إحياءً للذكرى العاشرة لصفقة تبادل الأسرى مع الاحتلال، كافة أبناء شعبنا في كل الساحات إلى البدء في الفعاليات للضغط على الاحتلال لوقف الإجراءات التنكيلية بحق الأسرى.

وقال البطش: إن "الاحتلال يحاول الانتقام من جميع الأسرى في كل المعتقلات، وغداً أسرى من كافة الفصائل سينضمون لإضراب الأسرى"

وحث البطش الكل الفلسطيني للبدء في فعاليات للضغط على الاحتلال قائلاً: "يجب أن تغلق الشوارع في الضفة أمام حركة المستوطنين حتى يعرفوا أن هناك آلاف الاسرى في السجون".

وأضاف: "لن نترك أسرانا ولن نقبل باستمرار الإجراءات التنكيلية بحقهم من قبل إدارة السجون، ولن نسمح لإدارة السجون أن تستفرد بالأسرى".

ودعا البطش السلطة ووزارة المالية، أن تنصف أهالي الشهداء والأسرى، وتعيد لهم حقوقهم، مشدداً على ضرورة أن يكافئ أهالي الشهداء والأسرى.