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يوفنتوس يفوز بهدفٍ نظيف على روما في الدوري الإيطالي

الإثنين 18 أكتوبر 2021 12:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
يوفنتوس يفوز بهدفٍ نظيف على روما في الدوري الإيطالي



وكالات / سما /

فاز فريق يوفنتوس بصعوبة على منافسه روما بهدفٍ نظيف، ضمن فعاليات الجولة الثامنة من عمر مسابقة الدوري الإيطالي.

واستضاف يوفنتوس على ملعبه منافسه روما، ونجح بشق الأنفس في تحقيق الفوز بفضل أقدام مهاجمه الإيطالي مويس كين.

وما زال طريق يوفنتوس طويلاً للوصول لقمة ترتيب الدوري الإيطالي، ولكنه يسير بخطى ثابتة نحو العودة لمكانه الطبيعي في البطولة المحلية.

وسجل الإيطالي مويس كين هدف المباراة الوحيد بالدقيقة السادسة عشر من عمر الشوط الأول بصناعة من الأوروجواني بنتاكور.

وساعد حكم المباراة دانييلي أوراستو في خروج المباراة بتلك النتيجة، وهذا بعد احتسابه ركلة جزاء لصالح روما بالدقيقة 44 من الشوط الأول، بالرغم من دخول الكرة مرمى اليوفي.

ومن سوء حظ الحكم الدولي الإيطالي الكبير دانييلي أوراستو، قام الفرنسي فيريتوت لاعب خط وسط روما بإهدار ركلة الجزاء، لتنتهي المباراة بهدفٍ نظيف.

بهذه النتيجة، يرتفع رصيد فريق يوفنتوس للنقطة الرابعة عشر في المركز السابع، بينما توقف رصيد فريق روما عند النقطة الخامسة عشر في المركز الرابع.

#الدوري الإيطالي #يوفنتوس #روما

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