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فيديو.. برشلونة يقلب تأخره أمام فالنسيا لفوزٍ مُثير بثلاثية في الليغا

الإثنين 18 أكتوبر 2021 12:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو.. برشلونة يقلب تأخره أمام فالنسيا لفوزٍ مُثير بثلاثية في الليغا



وكالات / سما /

تمكن فريق برشلونة من قلب تأخره أمام مُنافسه فريق فالنسيا بهدفٍ لفوزٍ مُثير بثلاثة أهداف لهدفٍ، في المُباراة التي جمعتهما في إطار مُنافسات الدوري الإسباني.

وكان التهديف في المُباراة التي استضافها ملعب كامب نو قد بدأ عن طريق قائد الخفافيش خوسيه لويس جايا في الدقيقة 5، بعد تسديدة مُبهرة غالطت الحارس الألماني للكتلان مارك أندري تير شتيجن.

وانتظر برشلونة للدقيقة رقم 13 التي شهدت تسجيل هدف التعادل عن طريق النجم الشاب أنسو فاتي الذي غالط سيلسين بتسديدة مُتقنة من خارج منطقة الجزاء.

ونجح فاتي في الحصول على ركلة جزاء في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول، ونجح النجم الهولندي ممفيس ديباي في تحويلها لهدف بعد مُغالطته لمُواطنه ياسبر سيلسين في الدقيقة 41.

وعاد فيليبي كوتينيو للتسجيل من جديد بقميص برشلونة بهدفٍ جاء في الدقيقة 85 بعد تمريرة عرضية من زميله سيرجينو ديست الذي تم استبداله بعد الهدف ليُفسح المجال للمُشاركة الأولى الرسمية لسيرجيو أجويرو مع برشلونة.

ورفع برشلونة رصيده من النقاط للنقطة رقم 15 يحتلون بهم المركز السابع في جدول الترتيب، فيما تجمد رصيد فالنسيا عند النقطة 12 يحتلون بهم المركز التاسع في جدول الترتيب.

وستكون المُواجهة المُقبلة لبرشلونة هي مُواجهة الكلاسيكو ضد ريال مدريد يوم الأحد المُقبل على أرض كامب نو، فيما سيلعب فالنسيا مع مايوركا على أرض ملعبه ميستايا يوم السبت المُقبل.

#برشلونة #فالنسيا #الدوري الإسباني

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