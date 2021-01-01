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"الشرطة بغزة" تعلن نتائح التحقيق في مقتل المواطن محمد عاشور

الإثنين 18 أكتوبر 2021 11:26 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"الشرطة بغزة" تعلن نتائح التحقيق في مقتل المواطن محمد عاشور



غزة / سما /

أنهت المباحث العامة بالشرطة، تحقيقاتها في قضية مقتل المواطن محمد عاشور (18 عاماً)، أمس الأحد. بحسب المتحدث باسم الشرطة العقيد أيمن البطنيجي.

وقال البطنيجي في تصريح صحفي اليوم الإثنين إنه "بعد أن تبيّن وجود شبهة جنائية من خلال تقرير الطب الشرعي، تم تكثيف البحث وجمع الأدلة وأخذ إفادات الشهود، وعلى إثر ذلك وخلال أقل من 12 ساعة تم تحديد المشتبه به (س، و) 31 عاماً وتوقيفه، وقد اعترف خلال التحقيق الأولي بإلقاء أداة معدنية باتجاه المجني عليه ما أدى لوفاته".

ووفق البطنيجي، فقد أحالت المباحث العامة القضية إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية في القضية.

#المباحث العامة #ايمن البطنيجي #الشرطة #محمد عاشور

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