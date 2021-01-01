على غير المعتاد لن يحضر حفل التأبين.. مسؤول إسرائيلي سابق: نتنياهو له دور في اغتيال رابين

القدس المحتلة / سما /

كشفت القناة 12 العبرية، أمس الأحد، أن رئيس المعارضة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو سيتغيب لأول مرة عن وبشكل غير اعتيادي عن حضور مراسم حفل التأبين السنوي لرئيس الحكومة الإسرائيلية الأسبق الذي تم اغتياله إسحق رابين.



وتعليقًا على ذلك، قال المدير العام السابق لمكتب رابين، في تصريح لإذاعة "103 FM" العبرية: إن "نتنياهو يخجل من حضور حفل التأبين السنوي لإسحق رابين، لأنه يشعر بأن الجمهور الذي سيحضر الحفل يستحقر أفعال نتنياهو عندما كان رئيسًا للمعارضة قبل نحو 26 عامًا".



وأشار إلى أن نتنياهو كان له دور سياسي في اغتيال إسحق رابين، قائلًا: "نتنياهو له دور كبير في هذه القصة".



وكان إسحق رابين، اغتيل على يد الناشط الإسرائيلي اليميني المتطرف يغآل عمير، في 5 نوفمبر/ تشرين الثاني، خلال مهرجان أقيم وسط مدينة تل أبيب لدعم عملية السلام واتفاقات أوسلو.



وحذر المدير العام السابق لمكتب رابين، من تحريض نتنياهو ضد نفتالي بينت، قائلًا: "لا أستبعد احتمال وقوع القتل مرة أخرى".



وكان نتنياهو قال في الكنيست: إن بينت ليس رئيسًا للحكومة بشكل شرعي، بعد تولي الأخير رئاسة الحكومة من خلال ائتلاف حكومي مع تيارات الوسط واليسار والقائمة العربية الموحدة.



وتُحيي إسرائيل اليوم ذكرى مرور 26 عامًا على اغتيال رئيس الوزراء الأسبق إسحق رابين، وستُقام المراسم الرسمية بعد ظهر اليوم في مقبرة "عظماء الدولة" على جبل هرتسل في القدس، كما ستعقد الكنيست جلسة خاصة وستُقام مراسم وندوات في شتى أنحاء البلاد.