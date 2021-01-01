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فعالية لمساعدة المزارعين على قطف ثمار الزيتون في بيتا جنوب نابلس

الإثنين 18 أكتوبر 2021 11:20 ص / بتوقيت القدس +2GMT



نابلس / سما /

شارك عدد من ممثلي المؤسسات الرسمية والشعبية والشباب، اليوم الإثنين، في فعالية تطوعية لمساعدة المزارعين على قطف الزيتون في بلدة بيتا، جنوب نابلس.

وقالت ياسمين جوهري من المجلس الأعلى للشباب والرياضة ، أن تنظيم هذه الفعاليات للسنة الخامسة على التوالي في محافظات الوطن، يأتـي لتعزيز صمود المزارع الفلسطيني على أرضه، وللتأكيد على أهمية العمل التطوعي، خاصة في المناطق المهددة بالاستيلاء والمحاذية لجدار الفصل العنصري، وبالمناطق المهمشة.

يذكر أن هذه الفعالية تأتي ضمن سلسلة فعاليات الحملة الوطنية التطوعية لقطف الزيتون التي ستنفذ في جميع محافظات الوطن.

وكان "المجلس الأعلى" أطلق فعاليات الحملة الوطنية لقطف الزيتون بنسختها الخامسة تحت شعار "باقون كشجر الزيتون".

وتشهد بلدة بيتا مواجهات بشكل يومي منذ أشهر عدة، ضمن فعاليات احتجاجية ضد إقامة بؤرة "جفعات افيتار" الاستيطانية على قمة جبل صبيح.

#المزارعين #الزيتون #بيتا

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