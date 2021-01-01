الاحتلال يهدم منزلا قيد الإنشاء بقرية سكة في الخليل

الخليل / سما /

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، منزلا قيد الإنشاء في قرية سكة جنوب غرب الخليل.

وذكرت مصادر اعلامية، إن قوات الاحتلال داهمت القرية وهدمت منزلا قيد الإنشاء يقع بمحاذاة مدرسة سكة الأساسية المختلطة، وتعود ملكيته للمواطن أحمد عيسى جواعدة.

وأضاف أن قواشت الاحتلال اعتدت على المواطنين وعلى رئيس مجلس قروي سكة وليد احشيش، وأطلقت قنابل الصوت والغاز باتجاههم.

وبين رئيس مجلس قروي سكة ، أن أهالي القرية الواقعة أقصى جنوب غرب الخليل، يعانون جراء حصارهم بجدار الفصل العنصري، الذي التهم مئات الدونمات من أراضيهم الزراعية.

بدوره، قال مدير مدرسة سكة محمد العمايرة ، إن الجدار والطرق الالتفافية التي خصصتها قوات الاحتلال لخدمة المستوطنين، والحواجز العسكرية الثابتة والمتحركة، تفاقم من شدة الحصار المفروض على القرية، لافتا إلى أن المدرسة المختلطة، والتي تخدم 254 طالبا، تقع على مقربة من الجدار.