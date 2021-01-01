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الصحة في غزة : وفاتان و521 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الإثنين 18 أكتوبر 2021 10:48 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة في غزة : وفاتان و521 إصابة جديدة بفيروس كورونا



غزة/ سما /

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الإثنين، تسجيل حالتي وفاة و521 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في آخر 24 ساعة.

وأشارت الوزارة في تقريرها اليومي إلى أنها أجرت 2315 فحصًا مخبريًا.

وذكرت أنه تم تسجيل 200 حالة تعافٍ جديدة من المصابين بالفيروس.

وبلغ إجمالي المصابين في القطاع 180415، من بينهم 9781 حالة نشطة و169122 حالة تعافٍ و1512 حالة وفاة.

وأشارت الوزارة إلى أن إجمالي الحالات التي تحتاج لرعاية طبية في المستشفى 203، وإجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 130.

وبلغ إجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة 768590 جرعة، فيما تلقى اللقاح 465272 شخصًا.

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