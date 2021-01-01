  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الاحتلال يعتقل سبعة مواطنين من الضفة

الإثنين 18 أكتوبر 2021 10:26 ص / بتوقيت القدس +2GMT



الضفة المحتلة / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، سبعة مواطنين من مناطق متفرقة من الضفة.

ففي جنين، اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة شبان، وهم: أحمد مؤمن أبو زيد، ومحمد خالد أبو الرب، من قباطية، والشاب بهاء الدين أحمد صادق طحاينة من بلدة السيلة الحارثية.

ومن رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال، ثلاثة مواطنين، وهم: الكاتب والأسير المحرر أحمد قطامش (70 عاما)، من مدينة البيرة، والأسير المحرر إيهاب عبد المنعم مسعود، من حي الطيرة، وعبد الرحيم شومان من بلدة ترمسعيا.

ومن بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال، الشاب سيف أيمن طقاطقة (18 عاما) بعد أن داهمت منزل والده في بيت فجار.

#الاحتلال #الضفة الغربية

الأكثر قراءة اليوم

بومبيو يكشف عن شرط السعودية للتطبيع مع اسرائيل.. ما علاقة إيران؟

خبير عسكري مصري يعلق على خروج الدبابة "ميركافا" الإسرائيلية من الخدمة

فيديو وصور : حفلات ليلية وبكيني على شواطئ مدينة جدة السعودية

العمادي يصل غزة اليوم وسيلتقي مسؤولين إسرائيليين قبل لقاء قيادة حماس

العمادي ونائبه يصلان قطاع غزة

تهمة اعتداء جنسي ثانية خلال أسبوع تلاحق شمعون بيريز .. هذه تفاصيلها وبطلتها ..

الشرطة توضح بشأن تكسير الاسود على دوار المناره في مدينة رام الله

الأخبار الرئيسية

هآرتس: إدارة بايدن تفضل حاليًا عدم مواجهة الحكومة الإسرائيلية وانتقاد خطط البناء الاستيطاني علنًا

الرئيس

الرئيس: الوضع على الأرض فعليا أصبح غير محتمل.. وعلى الإدارة الأميركية تحويل أقوالها إلى أفعال

صواريخ

إسرائيل: نتوقع استهدافنا بألفي صاروخ يوميا في حال اندلاع نزاع مسلح مع "حزب الله"

فلسطين والامارات

وزير إسرائيلي يتوسط بين السلطة الفلسطينية والإمارات للمصالحة بينهما

لبيد

إعلام إسرائيلي: توتر بين أميركا و"إسرائيل" على خلفية افتتاح القنصلية في القدس

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية