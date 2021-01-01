الاحتلال يعتقل سبعة مواطنين من الضفة

الضفة المحتلة / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، سبعة مواطنين من مناطق متفرقة من الضفة.

ففي جنين، اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة شبان، وهم: أحمد مؤمن أبو زيد، ومحمد خالد أبو الرب، من قباطية، والشاب بهاء الدين أحمد صادق طحاينة من بلدة السيلة الحارثية.

ومن رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال، ثلاثة مواطنين، وهم: الكاتب والأسير المحرر أحمد قطامش (70 عاما)، من مدينة البيرة، والأسير المحرر إيهاب عبد المنعم مسعود، من حي الطيرة، وعبد الرحيم شومان من بلدة ترمسعيا.

ومن بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال، الشاب سيف أيمن طقاطقة (18 عاما) بعد أن داهمت منزل والده في بيت فجار.