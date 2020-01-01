رام الله / سما /

أبرزت الصحف الفلسطينية الثلاث "الحياة الجديدة، الأيام، القدس" الصادرة اليوم الإثنين، على صدر صفحاتها الأولى، استقبال الرئيس محمود عباس، وفدا من القطاع الخاص وسيدات ورجال الأعمال الفلسطينيين.

وفيما يلي أبرز عناوين هذه الصحف:

* "الحياة الجديدة":

- الرئيس: رفضنا وتصدينا للمشاريع المشبوهة التي حاولت تصفية قضيتنا الوطنية

- الرئيس يتسلم تقرير النيابة العامة السنوي للعام 2020

- اشتية: القدس أولوية للقيادة والحكومة وسنبقى أوفياء لها ولتاريخها الطاهر

- المالكي: مبعوثون خاصون من الرئيس إلى عدد من الدول للتحرك ضد الاستيطان

- محكمة الاحتلال ترفض طلب لجنة رعاية المقابر الإسلامية بوقف التعدي على مقبرة اليوسفية

- استرداد 50 دونما استولى عليها مستوطنون شرق بيت لحم

- 9 وفيات و440 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و781 حالة تعاف

- الخليل: مجهولون يطلقون النار صوب محولات كهرباء ويلحقون خسائر بأربعة ملايين شيقل

* "الأيام":

- الرئيس: الوضع على الأرض أصبح غير محتمل وعلى الجميع التحرك سريعا لإنهاء الاحتلال

- القدس: محكمة الاحتلال تعطي الضوء الأخضر لاستمرار تجريف المقبرة "اليوسفية"

- محاولة للاستيلاء على أراض غرب أريحا وإصابة طلبة خلال مواجهات في بورين

- حكومة الاحتلال تجدد سياسة الاقتحامات للمسجد الأقصى

- "الشاباك": صلاة المستوطنين ستؤدي إلى اشتعال الأوضاع

- الحركـة الأسيـرة تعلـن فشـل الحوار مع إدارة سجني "رامون" و"هداريم"

- الاحتلال يعتقل 3 فتية من القدس وسلوان

- ثلاث أسيرات في "الدامون" يعلن انضمامهن لمعركة الأمعاء الخاوية

- "بتسيلم": هكذا اختطف وعذب مستوطنون الفتى طارق الزبيدي قرب بلدة سيلة الظهر

- صحيفـة: خلافـات بيـن بينيت ولابيد بشأن القنصلية الأميركية في القدس

- تواصـل الاستمـاع إلى الشهود في جلسات قضية مقتل بنات

- تحقيق: جنود الاحتلال يصادرون سيارات فلسطينية لاستخدامها لاحتياجاتهم الشخصية

- حكومة إسرائيل تقرر توسيع صلاحيات الـشرطـة بـالتفتيـش دون أمـر مـحكمـة

* "القدس":

- رئيس الوزراء: القدس أولوية وسنبقى أوفياء لها ولتاريخها الطاهر

- وزيرة خارجية السويد تلتقي بالرئيس عباس واشتية غدا

- الاحتلال يجدد سياسة اقتحامات "الأقصى" والشاباك متخوف من صلوات يهودية تفجر الأوضاع

- "الصلح الإسرائيلية" ترفض طلبا يمنع بلدية القدس من نبش مقبرة اليوسفية

- اقتحامات ومواجهات وإصابات في عدة مناطق بالضفة وفرض غرامة مالية على مواطن لاسترجاع صهريج مصادر

- 3 أسيرات في سجن الدامون يعلن الانضمام لمعركة الأمعاء الخاوية

- اعتقال شخص حطم تمثالي أسدين وسط رام الله والبلدية تشرع بالترميم

- مواطنون يستردون أراضيهم التي استولى عليها المستوطنون في رام الله وبيت لحم

- جنود الاحتلال يصادرون سيارات فلسطينية ويستخدمونها لاحتياجاتهم الشخصية

- 9 وفيات و440 اصابة جديدة بكورونا في الضفة والقطاع

- المصادقة على مشروع قانون يوسع صلاحيات الشرطة الإسرائيلية للتفتيش بدون أمر محكمة