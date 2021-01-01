واللا العبري : الجيش يعاني زيادة تسرب الجنود من الخدمة بعد حرب غزة

القدس المحتلة / سما /

كشف موقع واللا العبري الليلة الماضية النقاب عن زيادة أعداد الجنود المتسربين من الخدمة العسكرية داخل الجيش.



ووفقاً للموقع العبري، خلال العام الحالي حدث انخفاض في عدد الشباب البدو المجندين في الجيش الإسرائيلي، وزيادة في الجنود المتسربين من الخدمة.



ونقل الموقع عن مسؤولون في الجيش وذراع البر، قولهم إن الأسباب في ذلك هو تصاعد وتيرة التحريض على مواقع التواصل الاجتماعي ضد البدو الذين يخدمون في الجيش.



وتابع، مع اتساع حملة التحريض من قبل حمـاس وجهات من الفلسطينيين في وكذلك بعد عملية "حارس الأسوار" والأحداث في المدن في الداخل في مايو الماضي حدث تراجع في أعداد البدو المجندين في الجيش.