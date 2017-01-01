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الاحتلال يعتقل ثلاثة مواطنين من رام الله بينهم أسيران محرران

الإثنين 18 أكتوبر 2021 09:17 ص / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، ثلاثة مواطنين من محافظة رام الله والبيرة.

وأفادت مصادر محلية ، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الكاتب والأسير المحرر أحمد قطامش (70 عاما)، بعد أن داهمت منزله، وفتشته في مدينة البيرة.

وأضافت المصادر ذاتها، أن قطامش أفرج عنه من سجون الاحتلال قبل نحو عام، بعد اعتقال إداري دام ستة أشهر، كما اعتقل أكثر من أربع مرات سابقة، وكانت المرة الأولى عام 1992، حيث تعرض وقتها لتعذيب قاسٍ، وتجددت أوامر الاعتقال الإداري بحقه لخمس سنوات ونصف، رغم عدم وجود أدلة ضده، وروى عن تجربة التعذيب هذه في روايته "لن ألبس عباءتكم".

وأشارت المصادر ذاتها، إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير المحرر إيهاب عبد المنعم مسعود، عقب دهم منزله في حي الطيرة، والعبث بمحتوياته.

يذكر أن الأسير مسعود قضى في سجون الاحتلال 16 عاما، وأفرج عنه في شهر شباط/ فبراير عام 2017.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الشاب عبد الرحيم شومان، بعد أن داهمت منزله وفتشته في بلدة ترمسعيا شمال رام الله.

#الاحتلال

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