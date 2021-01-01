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الحرارة أقل من معدلها بــ 4 درجات وفرصة لأمطار خفيفة

الإثنين 18 أكتوبر 2021 07:54 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الحرارة أقل من معدلها بــ 4 درجات وفرصة لأمطار خفيفة



رام الله / سما /

توقعت دائرة الأرصاد الجوية، أن تكون الأجواء اليوم الاثنين، خريفية باردة نسبيا، خاصة فوق المناطق الجبلية، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات، ويحتمل سقوط أمطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق، والرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وهذه الليلة، يكون الجو باردا نسبياً إلى بارد خاصة فوق المناطق الجبلية، ويحتمل سقوط أمطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق والرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وتبقى الأجواء حسب دائرة الأرصاد يوم غد الثلاثاء، خريفية باردة نسبيا خاصة فوق المناطق الجبلية، ويطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات ويحتمل سقوط أمطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق، والرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

والأربعاء، تكون الأجواء خريفية باردة نسبيا خاصة فوق المناطق الجبلية، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى اقل من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية وتكون فرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق، والرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة يوم الخميس مع بقائها أقل من معدلها السنوي العام بحدود درجتين، والرياح شمالية غربية إلى شمالية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

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