المركز الفلسطيني يوقع مذكرة تفاهم مع وزارة التنمية الاجتماعية

رام الله/سما/

وقع المركز الفلسطيني للبحوث والدراسات الاستراتيجية ممثلاً بمديره د. محمد المصري مع وزارة التنمية الاجتماعية ممثلة بوزير التنمية الاجتماعية د. أحمد مجدلاني مذكرة تفاهم حول تعاون الطرفان في مجال تنفيذ دراسات بحثية في القطاعات الاجتماعية والفقر بأبعاده المتعددة والظواهر الاجتماعية التي تنتج عنه.

وزير التنمية د. أحمد مجدلاني خلال حديثه اكد حرص الوزارة على بناء علاقات الشراكة والتعاون مع كل المؤسسات البحثية والمؤسسات العاملة في القطاع الاجتماعي ومؤسسات المجتمع المدني والاهلي.

وقال د. احمد مجدلاني " الاتفاقية ذات أهمية خاصة بالنسبة للوزارة ومساندة جهودها نحو التحول التنموي، حيث تسمح للمركز بأن يكون طرف ثالث في المشاريع التنموية التي تنفذها الوزارة بالتعاون مع الشركاء العاملين في قطاع الحماية الاجتماعية، لإجراء بحوث ودراسات تصب في تحقيق هدف المشاريع بنقل العائلات المستفيدة من حالة العوز نحو التمكين والاعتماد على الذات وتحقيق الاكتفاء الذاتي."

وتابع د. مجدلاني " لقد نفذت الوزارة بالتعاون مع برنامج الغذاء العالمي والشركاء الدوليين 400 مشروع تنموي خلال العام 2020 ، ان العمل جاري لتنفيذ عدد أكبر من المشاريع التنموية خلال العام 2021."

وأوضح الوزير أن الحكومة الفلسطينية هي الأولى في منطقة الشرق الأوسط التي تتبنى منهجية مكافحة الفقر متعدد الأبعاد لإزالة كافة أشكال التهميش والإقصاء والتمييز، ومحاربة الفقر بكافة أشكاله وتحقيق منظومة شاملة للحماية الاجتماعية.

بدوره أثنى رئيس المركز د. محمد المصري على جهود وزارة التنمية الاجتماعية في تقديم الخدمات للأسر المستفيدة خاصة الخدمات التي وفرتها الوزارة للأسر المتضرر جرء الحرب الأخيرة على قطاع غزة مؤكداً حرصه على التعاون والشراكة مع الوزارة للمساهمة في جهودها لتنموية وبناء منظومة حماية اجتماعية شاملة.

وحضر اللقاءات عن المركز كلا من أ. تهاني المدهون مديرة عام المركز وأ. إبراهيم الطلاع الباحث في المركز، وعن الوزارة كلا من الوكيل المساعد للتنمية الادارية والتخطيط عاصم خميس والوكيل المساعد لشؤون المديريات الجنوبية أكرم الحافي ومدير عام الادارة العامة للتخطيط منال أبو رمضان.