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السعودية تصدر تنبيها لمواطني المملكة بشأن لبنان

الأحد 17 أكتوبر 2021 11:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
السعودية تصدر تنبيها لمواطني المملكة بشأن لبنان



الرياض/سما/

أصدرت وزارة الخارجية السعودية، مساء اليوم الأحد، تنبيها لمواطني المملكة، داعية إياهم إلى عدم السفر إلى لبنان.


وقالت الوزارة، في بيان: "نظرا للأحداث الأمنية الراهنة التي تشهدها جمهورية لبنان، وبناء على قرار وزارة الداخلية... بمنع سفر المواطنين المباشر وغير المباشر إلى عدد من الدول دون الحصول على إذن مسبق من الجهات المعنية بما فيها لبنان، فإن وزارة الخارجية تود التنبيه على جميع المواطنين الكرام باتباع التعليمات الصادرة من الجهات المعنية في هذا الشأن، وعدم السفر إلى لبنان خاصة في ظل الظروف الراهنة التي تشهدها البلاد".

وتابع البيان: "كما تود وزارة الخارجية من كافة المواطنين الموجودين في الجمهورية اللبنانية أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن أماكن التجمعات، وذلك لخطورتها على أمن وسلامة المواطن الكريم".

والخميس قتل 7 أشخاص خلال اضطرابات مسلحة في منطقة الطيونة في العاصمة اللبنانية وصفتها السلطات بأنها هجوم على متظاهرين كانوا متجهين للمشاركة في احتجاج دعا له "حزب الله" وحركة "أمل" للمطالبة بعزل قاضي التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت، طارق بيطار.

وقبل أيام، صعد الأمين العام لـ "حزب الله"، حسن نصر الله، نبرته تجاه قاضي التحقيق في انفجار مرفأ بيروت، حيث اتهمه بالعمل "في خدمة أهداف سياسية"، وطالب بتعيين قاض "صادق وشفاف" لاستكمال التحقيق.

إلا أن محكمة التمييز اللبنانية رفضت، أمس الخميس، طلبا جديدا لتنحية بيطار، الأمر الذي يسمح له باستئناف التحقيقات.

#الرياض #لبنان #احداث لبنان #بيروت #السعودية

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