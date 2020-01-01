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يعاني من إضطرابات نفسية وبحاجة للعلاج

الشرطة الفلسطينية توضح حول التعدي على تماثيل الأسود في دوار المنارة برام الله

الأحد 17 أكتوبر 2021 10:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
الشرطة الفلسطينية توضح حول التعدي على تماثيل الأسود في دوار المنارة برام الله



رام الله /سما/

 أصدرت الشرطة وعلى لسان المتحدث باسمها العقيد لؤي ارزيقات بياناً توضيحياً حول التعدي على تماثيل الأسود في دوار المنارة في رام الله .

وأكد العقيد ارزيقات بأن الشرطة تمكنت من القبض على الشخص خلال  نصف دقيقه من بداية تعديه على تماثيل الأسود ومنعته من الاستمرار في جريمته وأحضرته لمديرية شرطة محافظة رام الله والبيرة وبدأت إدارة المباحث العامة إجراءات البحث والتحري وتوصلت إلى أن الشخص متعاطٍ للمخدرات وفقاً لإفادات شقيقه منذ عدة سنوات  وصادر بحقه أمر حبس لعدم دفع الدين.

وأضاف العقيد ارزيقات بأنه تم الإستعانة برئيس وحدة الطب النفسي في وزارة الصحة الدكتوره سماح جبر لإجراء الكشف الطبي على الشخص وأفادت بعد الكشف بأنه يعاني من إضطرابات نفسية وبحاجة للعلاج وقام بفعلته تحت تاثير  اضطراب  نفسي.

وبين العقيد ارزيقات بأن الاجهزة الامنية قبضت على الشخص الذي قام بالتحريض على التعدي على التماثيل و تم توقيفه مع الشخص المعتدي  لحين إحالتهما للنيابة العامة لإتخاذ المقتضى القانوني بحقهما  .

وناشد العقيد ارزيقات كافة المواطنين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام ضرورة تحري الدقة في نقل الأخبار وعدم التعاطي مع الإشاعات وأخذ الأخبار من مصادرها الرسمية.

#الشرطة الفلسطينية #لؤي ارزيقات #دوار المنارة #تماثيل الأسود

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